معاريف: الجيش الإسرائيلي أنهى تجهيز خطة لضرب البنى التحتية الإيرانية

10:27 ص

الوكيل الإخباري- كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي أنهى إعداد خطة لشن هجوم شامل على البنى التحتية الإيرانية، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يفضل البقاء خارج دائرة المواجهة المستجدة بين طهران وواشنطن. اضافة اعلان





وأضافت أن الولايات المتحدة تواجه ضغوطا متزايدة من دول الخليج من أجل كبح إسرائيل للحفاظ على الحلف الإقليمي في مواجهة طهران.





