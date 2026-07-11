معاريف: الجيش الإسرائيلي أنهى تجهيز خطة لضرب البنى التحتية الإيرانية

وأضافت أن الولايات المتحدة تواجه ضغوطا متزايدة من دول الخليج من أجل كبح إسرائيل للحفاظ على الحلف الإقليمي في مواجهة طهران.
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