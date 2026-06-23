معاريف: تركيا تهديد لإسرائيل أكبر من إيران بسبب ترسانتها العسكرية

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الوكيل الإخباري- قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إن تركيا تُعد تهديداً أكبر وأكثر خطورة على إسرائيل من إيران، في ضوء امتلاكها ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ووصولها إلى نحو 80% من الاكتفاء الذاتي في صناعاتها الدفاعية. اضافة اعلان





جاء ذلك في مقال نشرته الصحيفة أمس الاثنين، استعرض التطورات المتسارعة التي حققتها تركيا في مجال الصناعات الدفاعية وتطوير قدراتها العسكرية في السنوات الأخيرة.



وتناول المقال ما وصفه بتراجع مستوى التوافق بين واشنطن وتل أبيب، مشيراً إلى أن إسرائيل لم تتجاوز بعد صدمة التحول في موقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب تجاه بعض احتياجاتها الأمنية على حدودها الشمالية، قبل أن تواجه تحدياً جديداً قد يكون أكثر خطورة من إيران ويتمثل في تركيا، على حد تعبير الصحيفة.



وسلطت الصحيفة الإسرائيلية الضوء على حجم القوات المسلحة التركية، مشيرة إلى امتلاكها أعداداً كبيرة من الدبابات، من بينها دبابة القتال الرئيسية "ألطاي".



كما أوضحت أن أنقرة أنشأت منظومة صناعات دفاعية متقدمة باتت تُنتج معظم احتياجاتها العسكرية ، إلى جانب تطوير نظام دفاع جوي متعدد الطبقات بإمكانات تركية.



وأضافت "معاريف" أن سلاح الجو التركي يضم نحو 200 طائرة، معظمها من طراز "إف-16 فايتينغ فالكون"، إلى جانب مروحيات هجومية متعددة المهام.



وذكرت الصحيفة أن التهديد الأبرز في أي مواجهة محتملة مع إسرائيل قد يأتي من القوات البحرية التركية، التي تضم 16 غواصة إلى جانب فرقاطات وسفينة الهجوم البرمائي "تي جي غي أناضولو".



ولفت المقال إلى أن الجيش التركي راكم خبرة عملياتية واسعة خلال عقود من مكافحة التنظيمات المسلحة، إضافة إلى مشاركته في عمليات عسكرية في سوريا والعراق، مما أكسبه خبرة في القتال داخل المناطق المأهولة والبيئات الجبلية الصعبة.





