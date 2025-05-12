الإثنين 2025-05-12 07:18 ص
 

معاريف: نتنياهو أبدى رغبة بالتخلي عن المساعدات العسكرية الأميركية

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أرشيفية
 
الإثنين، 12-05-2025 07:14 ص

الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة معاريف عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "أعتقد أننا سنصل إلى مرحلة الاستغناء عن المساعدات العسكرية الأميركية كما حدث مع الاقتصادية".

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وقالت الصحيفة، إن حديث نتنياهو عن المساعدات العسكرية الأميركية جاء ضمن نقاش في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست.


ولم يوضح نتنياهو أو الصحيفة الدافع وراء رغبته تلك، إلا أن تصريحه المزعوم يأتي في وقت تتسم فيه العلاقة بين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتوتر الشديد.

 
gnews

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