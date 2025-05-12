معاريف: نتنياهو أبدى رغبة بالتخلي عن المساعدات العسكرية الأميركية

وقالت الصحيفة، إن حديث نتنياهو عن المساعدات العسكرية الأميركية جاء ضمن نقاش في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست.
ولم يوضح نتنياهو أو الصحيفة الدافع وراء رغبته تلك، إلا أن تصريحه المزعوم يأتي في وقت تتسم فيه العلاقة بين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتوتر الشديد.
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