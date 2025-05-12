معاريف: نتنياهو أبدى رغبة بالتخلي عن المساعدات العسكرية الأميركية

الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة معاريف عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "أعتقد أننا سنصل إلى مرحلة الاستغناء عن المساعدات العسكرية الأميركية كما حدث مع الاقتصادية".

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وقالت الصحيفة، إن حديث نتنياهو عن المساعدات العسكرية الأميركية جاء ضمن نقاش في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست.