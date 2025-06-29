"معاريف": 43 ألف طلب تعويض بسبب الحرب مع إيران

الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن مصلحة الضرائب الإسرائيلية قولها إن 43 ألف طلب تعويض يتعلق 80% منها بأضرار لحقت بالمنازل إبان الحرب مع إيران.



وقالت الصحيفة العبرية إن الصواريخ الإيرانية تسببت بالإضافة إلى خسائر في الأرواح، بتدمير المباني والشوارع، تاركة عشرات الآلاف من السكان بلا مأوى.

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وأضافت أن الحرب التي استمرت مع إيران 12 يوما فقط، أحدثت دمارا هائلا في إسرائيل.



وحتى الآن، تلقى صندوق تعويضات ضريبة الدخل ما يقرب من 43 ألف طلب تعويض عن الأضرار، وتقدم مطالبات إضافية يوميا، و80% منها تتعلق بأضرار في المنازل السكنية، و20% منها بأضرار في المؤسسات العامة والمتاجر والمكاتب والحدائق والمركبات.