الأحد 2025-06-29 03:48 م
 

"معاريف": 43 ألف طلب تعويض بسبب الحرب مع إيران

ل
أرشيفية
 
الأحد، 29-06-2025 02:17 م

الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن مصلحة الضرائب الإسرائيلية قولها إن 43 ألف طلب تعويض يتعلق 80% منها بأضرار لحقت بالمنازل إبان الحرب مع إيران.

وقالت الصحيفة العبرية إن الصواريخ الإيرانية تسببت بالإضافة إلى خسائر في الأرواح، بتدمير المباني والشوارع، تاركة عشرات الآلاف من السكان بلا مأوى.

اضافة اعلان


وأضافت أن الحرب التي استمرت مع إيران 12 يوما فقط، أحدثت دمارا هائلا في إسرائيل.


وحتى الآن، تلقى صندوق تعويضات ضريبة الدخل ما يقرب من 43 ألف طلب تعويض عن الأضرار، وتقدم مطالبات إضافية يوميا،  و80% منها تتعلق بأضرار في المنازل السكنية، و20% منها بأضرار في المؤسسات العامة والمتاجر والمكاتب والحدائق والمركبات.

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة الزراعة

أخبار محلية "زراعة الزرقاء": لا أضرار في غابات العالوك جراء حريق الأعشاب

غا

فيديو منوع متداول: ماء المسبح تحت المجهر

خلال لقائه وفدي "إربد أجمل" و"بصمة وفاء"

أخبار محلية العيسوي: الأردن يمضي بثقة بقيادة الملك والوحدة الوطنية سر منعته

زين كاش تتعاون مع "ماستر كارد" لتعزيز الدفع الرقمي في الأردن

أخبار الشركات زين كاش تتعاون مع "ماستر كارد" لتعزيز الدفع الرقمي في الأردن

لارلب

فيديو منوع ردة فعل طفلة عند سماع صوت منبه الدوام الخاص بوالدها

تعبيرية

أخبار محلية توضيح حول الإجراءات الرقابية الجديدة على جميع أنواع السيارات بالاردن

تنتن

فيديو منوع شجار صامت طريف بين أشقاء في عربة والدهم بالصين

غالىت

طب وصحة أطعمة غنية بالفيتامينات والألياف لإنقاص الوزن.. تعرفوا عليها



 
 





الأكثر مشاهدة