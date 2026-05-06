"معاملة سيئة جدًا".. الأمم المتحدة تدعو للإفراج عن ناشطي أسطول الصمود

الوكيل الإخباري- طالبت الأمم المتحدة إسرائيل، الأربعاء، بالإفراج "فورًا" عن البرازيلي تياغو أفيلا والإسباني سيف أبو كشك، الناشطين ضمن "أسطول الصمود" الداعم لغزة، اللذين تعتقلهما إسرائيل.





وقال المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ثمين الخيطان: "ينبغي على إسرائيل الإفراج بشكل فوري وغير مشروط عن سيف أبو كشك وتياغو أفيلا"، مشيرًا إلى إفادات بتعرض الناشطين لـ"معاملة سيئة جدًا".





