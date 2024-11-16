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معظمها فوق كورسك.. تدمير 34 مسيرة أوكرانية خلال الليل

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أرشيفية
السبت، 16-11-2024 10:19 ص

الوكيل الإخباري- أفادت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم السبت بأن دفاعاتها الجوية دمرت خلال الليل 34 طائرة بدون طيار أوكرانية في عدد من المناطق الروسية، أكثر من نصفها فوق مقاطعة كورسك.

وأوضحت الدفاع الروسية في بيان مقتضب لها أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت 20 مسيرة في أراضي كورسك، و11 مسيرة في بريانسك المجاورة.

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وأضاف البيان أنه تم إسقاط طائرة بدون طيار واحدة فوق أراضي كل من جمهورية القرم ومقاطعتي بيلغورود وكالوغا.


وكانت الدفاع الروسية أعلنت مساء أمس الجمعة، اعتراض وتدمير 15 طائرة مسيرة أوكرانية في سماء كورسك و4 أخرى فوق بريانسك.

 

RT

 
gnews

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