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مع تصاعد التوترات الإقليمية... اليابان تتعهد ببناء جيشها وتعزيز العلاقات مع أميركا

أرشيفية
أرشيفية
السبت، 09-11-2024 03:59 م

الوكيل الإخباري- جدد رئيس وزراء اليابان شيجيرو إيشيبا اليوم (السبت) تعهده ببناء جيش بلاده وتعزيز تحالفها مع الولايات المتحدة، في عهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.

وذكر إيشيبا، الذي أدلى بتلك التصريحات خلال مراجعة سنوية للقوات التي أجريت في معسكر أساكا في ضواحي طوكيو أن البيئة الأمنية المحيطة باليابان والمجتمع الدولي ازدادت سوءاً بشكل كبير بسبب تصاعد التوترات مع الصين وروسيا وكوريا الشمالية. وتعهد بتعزيز القوة العسكرية لليابان.

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وأضاف أن انتهاكات المجال الجوي الياباني من قبل طائرات حربية صينية وروسية في وقت سابق من هذا العام «لا تنتهك السيادة اليابانية فحسب، لكن أيضاً هددت سلامة اليابان وهي غير مقبولة على الإطلاق».


وتابع أن اليابان تواجه تهديدات متزايدة من النشاط العسكري المتسارع للصين حول السواحل اليابانية ومن إطلاق صواريخ متكررة من قبل كوريا الشمالية.

 

الشرق الأوسط

 
gnews

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