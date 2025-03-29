مفاجأة.. دولة عربية قد تخالف الجميع وتحدد الثلاثاء أول أيام عيد الفطر

الوكيل الإخباري- انقسم علماء الفلك حول تحديد موعد أول أيام عيد الفطر السعيد في الوطن العربي، حيث تتراوح التوقعات بين الأحد 30 مارس أو الاثنين 31 مارس.

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ومع ذلك، قد يعلن المغرب عن عيد الفطر يوم الثلاثاء 1 ابريل 2025، في حالة عدم ثبوت رؤية الهلال مساء الأحد 30 مارس.



وبدأ شهر رمضان في المغرب يوم الأحد 2 مارس، مما يجعل السبت 29 مارس هو اليوم 28 من رمضان في هذا البلد، خلافًا للدول العربية الأخرى.



سبب الاختلاف في المواعيد



تختلف الدول العربية في طرق تحديد موعد العيد؛ فبعضها يعتمد على الرؤية البصرية للهلال، بينما يتبع آخرون مزيجًا من الحسابات الفلكية والرؤية الشرعية. كما يؤثر التباعد الجغرافي والظروف الجوية على تحديد موعد العيد.



الحسابات الفلكية والرؤية الشرعية



قد تتناقض الحسابات الفلكية مع الرؤية بالعين المجردة، مما يسبب اختلافًا بين الدول في تحديد أول أيام عيد الفطر، ويُنتظر أن تظهر النتائج بعد مراقبة الهلال مساء اليوم الأحد.