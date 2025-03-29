مفاجأة.. دولة عربية قد تخالف الجميع وتحدد الثلاثاء أول أيام عيد الفطر

وبدأ شهر رمضان في المغرب يوم الأحد 2 مارس، مما يجعل السبت 29 مارس هو اليوم 28 من رمضان في هذا البلد، خلافًا للدول العربية الأخرى.
سبب الاختلاف في المواعيد
تختلف الدول العربية في طرق تحديد موعد العيد؛ فبعضها يعتمد على الرؤية البصرية للهلال، بينما يتبع آخرون مزيجًا من الحسابات الفلكية والرؤية الشرعية. كما يؤثر التباعد الجغرافي والظروف الجوية على تحديد موعد العيد.
الحسابات الفلكية والرؤية الشرعية
قد تتناقض الحسابات الفلكية مع الرؤية بالعين المجردة، مما يسبب اختلافًا بين الدول في تحديد أول أيام عيد الفطر، ويُنتظر أن تظهر النتائج بعد مراقبة الهلال مساء اليوم الأحد.
-
أخبار متعلقة
-
دول تعلن رسميًا موعد عيد الفطر المبارك لعام 2025 - تحديث
-
كشف محتوى رسالة سرية من ترامب إلى خامنئي
-
بنما تشطب 107 سفن خاضعة للعقوبات من سجلها للملاحة البحرية
-
القضاء يمنع إدارة ترامب من ترحيل مهاجرين ويعلق إغلاق إذاعة "صوت أميركا"
-
فيديو .. أمطار غزيرة تقتل 4 أشخاص جنوبي تكساس
-
زيلينسكي: لن نعترف بالمساعدات العسكرية الأميركية كقروض
-
أعضاء مجلس الأمن يعربون عن قلقهم من التطورات في البوسنة والهرسك
-
ارتفاع عدد ضحايا زلزال ميانمار إلى أكثر من ألف قتيل و2300 جريح