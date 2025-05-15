مفاجأة صادمة حول إعلان ترامب رفع العقوبات عن سوريا لم يتوقعها أحد

ونقلت الوكالة عن أربعة مصادر رسمية أميركية مطّلعة أن كبار المسؤولين في وزارتي الخارجية والخزانة سارعوا إلى مراجعة الإجراءات القانونية والتنظيمية المتعلقة بكيفية إلغاء العقوبات، بعضها المفروض منذ عقود.
كما أشار أحد المسؤولين إلى أن البيت الأبيض لم يصدر أي مذكرة رسمية أو توجيه لمسؤولي العقوبات في الوزارتين للتحضير للقرار.
وجاء هذا الإعلان المفاجئ من ترامب، أول أمس الثلاثاء، خلال كلمة ألقاها في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي المنعقد في الرياض، حيث صرّح: "قررت رفع العقوبات عن سوريا لمنحها فرصة جديدة."
كما أكد أن إدارته قد اتخذت الخطوة الأولى نحو تطبيع العلاقات مع سوريا.
وفي خطوة تاريخية، التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم أمس الأربعاء، بالرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض، وهو اللقاء الأول من نوعه بين رئيسين أميركي وسوري منذ 25 عامًا.
وقد لقي قرار رفع العقوبات ترحيبًا رسميًا وشعبيًا في سوريا، واعتبره الرئيس السوري أحمد الشرع قرارًا "تاريخيًا" يمهّد الطريق لرفع المعاناة عن الشعب السوري.
الجزيرة
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