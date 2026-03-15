مفاجأة مدوية حول الهجوم على أهداف مدنية في الدول العربية

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إيران مستعدة لتشكيل لجنة تحقيق مع دول المنطقة بشأن الأهداف التي تعرضت للهجوم، متهماً إسرائيل بأنها وراء الهجمات على أهداف مدنية في الدول العربية.





وأضاف عراقجي أن إيران لم تستهدف أي مناطق مدنية أو سكنية في دول المنطقة، وأن المُسيرة "لوكاس" أميركية الصنع ربما تكون وراء الهجمات على أهداف إقليمية.



ورحب عراقجي بأي مبادرة تؤدي إلى إنهاء الحرب بشكل كامل.





