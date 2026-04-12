الأحد 2026-04-12 10:20 ص

مفاوضات إسلام آباد.. أول اجتماع رفيع المستوى بين إيران والولايات المتحدة استمر 15 ساعة

نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس - رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف
الوكيل الإخباري-   أعلن التلفزيون الإيراني أن الجولة الأولى من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، انتهت بعد جلسات ماراثونية استمرت نحو 15 ساعة يوم السبت.

وبحسب ما أوردته القناة، فإن المباحثات التي شارك فيها وفدان رفيعا المستوى من إيران والولايات المتحدة جرت في أجواء مكثفة، وشملت نقاشات موسعة حول قضايا سياسية وأمنية، على أن تستأنف اليوم الأحد في جولات جديدة لاستكمال النقاشات الفنية والتفصيلية.

في غضون ذلك، أفاد مسؤولان إيرانيان رفيعا المستوى لصحيفة "نيويورك تايمز" بأن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، اللذين يترأسان وفدي بلديهما في المفاوضات في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، قد تصافحا خلال محادثات مباشرة بين الجانبين.

وبحسب المصدرين، فإن اللقاء الذي جمع قاليباف وفانس جرى في أجواء وصفت بأنها "ودية وهادئة".

 
 


إصابة خطيرة لطفل داخل فندق مغلق منذ سنوات في عمّان .. وإجراءات مرتقبة بعد الحادثة

خاص بالوكيل إصابة خطيرة لطفل داخل فندق مغلق منذ سنوات في عمّان .. وإجراءات مرتقبة بعد الحادثة

تطبيق سند ينقل الخدمات الحكومية الورقية إلى الفضاء الإلكتروني بكل كفاءة

أخبار محلية تطبيق سند ينقل الخدمات الحكومية الورقية إلى الفضاء الإلكتروني بكل كفاءة

فيديو منوع شاب يوثق تغير صحة والده تمامًا بعد اشتراكه في الجيم في عمر ال 62 سنة

دعت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، الأحد، إلى المحافظة على وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط بعدما انتهت جولة المفاوضات الإيرانية-الأميركية في إسلام آباد من دون التوصل إلى اتفاق. وقالت وونغ في بي

عربي ودولي أستراليا تدعو للحفاظ على وقف إطلاق النار بعد محادثات واشنطن وطهران

فيديو منوع المشهد الاوضح والدقة العالية الاخيرة للقمر

أخبار محلية وزير الطاقة: 3 مليار دينار فاتورة الطاقة سنويا.. وعلينا ترشيد الاستهلاك

2592 طنا من الخضار ترد السوق المركزي

أخبار محلية 2592 طنا من الخضار ترد السوق المركزي

تقرير يكشف: الزوارق الإيرانية تُعقّد المشهد البحري في هرمز

عربي ودولي تقرير يكشف: الزوارق الإيرانية تُعقّد المشهد البحري في هرمز



 






