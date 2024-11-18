مفاوضات التهدئة .. على وقع التصعيد في بيروت وجنوب لبنان

الوكيل الإخباري- كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على جنوب لبنان بموازاة الحديث عن تسوية وشيكة مع لبنان تقوم على القرار الأممي 1701، رغم إصرار إسرائيل على الاحتفاظ بحرية تنفيذ العمليات العسكرية داخل لبنان في حال وجود أي تهديد لأمنها على الحدود الشمالية وهو الأمر الذي ترفضه الحكومة اللبنانية كما يرفضه حزب الله.



وكشفت شبكة سي إن إن الأمريكية نقلا عن مسؤول لبناني قوله إن هناك مناقشات موسعة تجري في بيروت بين المسؤولين السياسيين بشأن المبادرة الأمريكية، قبيل وصول المبعوث الأمريكي آموس هوكستين إلى بيروت الثلاثاء وذلك قبل أن يتوجه بعد ذلك إلى تل أبيب للدفع باتجاه اتفاق لوقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية وفق وسائل إعلام إسرائيلية.



وفي خضم الحديث عن جهود التهدئة وعلى وقع التصعيد الإسرائيلي المتواصل تم اغتيال مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف في غارة على العاصمة اللبنانية بيروت، في هجوم يعد الأول من نوعه على وسط بيروت منذ منتصف أكتوبر الماضي.



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