مفاوضات غزة تُستأنف اليوم في الدوحة بعد توقف دام شهرين

الوكيل الإخباري- بعد توقفها لشهرين تعود مجددا المفاوضات حول وقف إطلاق النار بغزة بمساع ٍ أمري كية ومصرية وإسرائيلية في قطر .



وقال مسؤول مطلع لرويترز إن مدير المخابرات المركزية الأميركية ورئيس جهاز الموساد الإسرائيلي ورئيس الوزراء القطري سيجتمعون اليوم الأحد في الدوحة لبدء مفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق جديد قصير الأمد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح بعض الأسرى لدى حركة حماس مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين.

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وأضاف المسؤول أن المحادثات تهدف إلى إقناع إسرائيل وحماس بالموافقة على وقف إطلاق نار في قطاع غزة لمدة تقل عن شهر، على أمل أن يؤدي ذلك إلى اتفاق أكثر استدامة.



وقال المسؤول إن تفاصيل أو أعداد الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم ضمن هذا الاتفاق لم تتضح بعد.