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مفاوضات غزة تُستأنف اليوم في الدوحة بعد توقف دام شهرين

أعمال قصف تطال بيت لاهيا
أعمال قصف تطال بيت لاهيا
الأحد، 27-10-2024 02:35 م

الوكيل الإخباري-   بعد توقفها لشهرين تعود مجددا المفاوضات حول وقف إطلاق النار بغزة بمساع ٍ أمريكية ومصرية وإسرائيلية في قطر .

وقال مسؤول مطلع لرويترز إن مدير المخابرات المركزية الأميركية ورئيس جهاز الموساد الإسرائيلي ورئيس الوزراء القطري سيجتمعون اليوم الأحد في الدوحة لبدء مفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق جديد قصير الأمد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح بعض الأسرى لدى حركة حماس مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين.

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وأضاف المسؤول أن المحادثات تهدف إلى إقناع إسرائيل وحماس بالموافقة على وقف إطلاق نار في قطاع غزة لمدة تقل عن شهر، على أمل أن يؤدي ذلك إلى اتفاق أكثر استدامة.

وقال المسؤول إن تفاصيل أو أعداد الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم ضمن هذا الاتفاق لم تتضح بعد.


وفي السياق، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الأحد إنه يجب تقديم "تنازلات مؤلمة" لتأمين استعادة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية وحدها لن تحقق أهداف الحرب.

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