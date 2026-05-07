مفاوضون أوكرانيون وأميركيون أجروا محادثات في فلوريدا بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا

الخميس، 07-05-2026 06:14 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت كييف، الخميس، أن كبير المفاوضين الأوكرانيين رستم عمروف سيجري محادثات مع مسؤولين أميركيين في فلوريدا بشأن كيفية إنهاء الحرب في أوكرانيا، في ظل تعثر المفاوضات خلال الحرب في الشرق الأوسط.

وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر منصة (إكس) "سيعقد أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني اليوم سلسلة اجتماعات مع مبعوثي رئيس الولايات المتحدة".

 
 


