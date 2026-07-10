مفاوضون قطريون في إيران لإجراء محادثات لتهدئة التوتر مع الولايات المتحدة

الوكيل الإخباري- قال مصدر مطلع، الجمعة إن مفاوضين قطريين يتواجدون في إيران للقاء مسؤولين إيرانيين في محاولة لتهدئة التوتر وتهيئة الظروف لاستئناف مفاوضات أوسع نطاقا، مضيفا أن المحادثات تجرى بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

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