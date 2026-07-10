مفاوضون قطريون في إيران لإجراء محادثات لتهدئة التوتر مع الولايات المتحدة

وأضاف المصدر أن المحادثات تهدف إلى تناول مسألة تنفيذ مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية والأمور التي أدت إلى أحدث موجة تصعيد بين واشنطن وطهران بما في ذلك الخلافات ذات الصلة بالملاحة في مضيق هرمز.
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