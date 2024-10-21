مفوضية الاتحاد الأوروبي تعلن دعم الأونروا بـ 16 مليون يورو

10:13 م

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الوكيل الإخباري- أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، دعمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، بـ16 مليون يورو. اضافة اعلان





وبحسب وكالة يورونيوز الأوروبية، قالت المفوضية في بيان، إن هذه الدفعة هي الثالثة المقدمة إلى الوكالة منذ بداية العام 2024، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي سيساهم في دعم الأونروا خلال هذا العام بـ82 مليون يورو.