 
الإثنين 2024-10-21 11:36 م
 
 

مفوضية الاتحاد الأوروبي تعلن دعم الأونروا بـ 16 مليون يورو

الأونروا
الأونروا
الإثنين، 21-10-2024 10:13 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، دعمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، بـ16 مليون يورو.اضافة اعلان


وبحسب وكالة يورونيوز الأوروبية، قالت المفوضية في بيان، إن هذه الدفعة هي الثالثة المقدمة إلى الوكالة منذ بداية العام 2024، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي سيساهم في دعم الأونروا خلال هذا العام بـ82 مليون يورو.
 
gnews

أحدث الأخبار

مديرية الأمن العام

أخبار محلية الامن العام : موقوف ينهي حياته داخل دورة المياه في اربد

تعبيرية

أخبار محلية هيئة الاتصالات: لا يمكن فنيا إنهاء مشكلة التشويش على الـ GPS

جانب من الدمار الذي خلفه عدوان الاحتلال على غزة

فلسطين الأمم المتحدة تدين العدوان الإسرائيلي على بيت لاهيا

الأونروا

عربي ودولي مفوضية الاتحاد الأوروبي تعلن دعم الأونروا بـ 16 مليون يورو

العاصمة عمان

الطقس الارصاد : انخفاض درجات الحرارة بشكل ملموس الثلاثاء - تحذيرات

الحنيطي في قيادة مشاغل الحسين

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور قيادة مشاغل الحسين الرئيسية

علم لبنان

عربي ودولي 16 شهيدا و22 جريحا في غارات إسرائيلية على لبنان

شبكة كهربائية

أخبار محلية فصل الكهرباء من 8 صباحاً حتى الثالثة والنصف عصرا عن مناطق غدا - اسماء



 


الأكثر مشاهدة