مفوضية الاتحاد الأوروبي تعلن دعم الأونروا بـ 16 مليون يورو

وبحسب وكالة يورونيوز الأوروبية، قالت المفوضية في بيان، إن هذه الدفعة هي الثالثة المقدمة إلى الوكالة منذ بداية العام 2024، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي سيساهم في دعم الأونروا خلال هذا العام بـ82 مليون يورو.
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