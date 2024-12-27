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مفوضية اللاجئين: أكثر من 50 ألف سوري عادوا إلى وطنهم في 3 أسابيع

ارشيفية
ارشيفية
الجمعة، 27-12-2024 02:59 ص

الوكيل الإخباري-    أعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، عن تجاوز عدد اللاجئين العائدين إلى سوريا من البلدان المجاورة 50 ألفا خلال 3 أسابيع.

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وقال غراندي في منشور على منصة إكس، اليوم الخميس، إن عدد اللاجئين السوريين العائدين إلى بلادهم من دول الجوار يتزايد شيئا فشيئا، مشيرا إلى عودة أكثر من 50 ألف سوري إلى وطنهم خلال الأسابيع الـ 3 الماضية.


وذكر غراندي، أن الظروف المادية في سوريا لا تزال "مزرية"، مشددا على ضرورة تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية للعائدين وكل من يحتاج إليها.

 
gnews

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