"مفوضية اللاجئين": عودة 270 ألف لاجئ سوري منذ سقوط الأسد

الوكيل الإخباري- أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) عن عودة أكثر من 630,847 لاجئًا سوريًا إلى بلادهم منذ بداية عام 2024 وحتى السادس من شباط 2025، منهم 270,010 عادوا منذ سقوط نظام بشار الأسد.

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