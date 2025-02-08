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"مفوضية اللاجئين": عودة 270 ألف لاجئ سوري منذ سقوط الأسد

سوريا
سوريا
السبت، 08-02-2025 12:45 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) عن عودة أكثر من 630,847 لاجئًا سوريًا إلى بلادهم منذ بداية عام 2024 وحتى السادس من شباط 2025، منهم 270,010 عادوا منذ سقوط نظام بشار الأسد.

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وأوضحت أن معظم العائدين دخلوا عبر نقاط العبور الحدودية في جديدة يابوس والدبوسية وجوسيه، خاصة أولئك القادمين من لبنان تحت ضغوط الظروف الأمنية.

 
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