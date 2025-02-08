"مفوضية اللاجئين": عودة 270 ألف لاجئ سوري منذ سقوط الأسد

وأوضحت أن معظم العائدين دخلوا عبر نقاط العبور الحدودية في جديدة يابوس والدبوسية وجوسيه، خاصة أولئك القادمين من لبنان تحت ضغوط الظروف الأمنية.
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