مفوضية اللاجئين: 122 مليون نازح في العالم

وبحسب "التقرير السنوي لاتجاهات النزوح" الصادر اليوم الخميس عن المفوضية، فإن عدد النازحين قسرا في العالم بلغ 122,1 مليون شخص بحلول نهاية نيسان الماضي.
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