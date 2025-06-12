مفوضية اللاجئين: 122 مليون نازح في العالم

الوكيل الإخباري- أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن أعداد النازحين في جميع أنحاء العالم ارتفعت إلى مستويات صادمة وغير مسبوقة؛ بسبب الحروب والعنف في ظل تراجع التمويل الإنساني.

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