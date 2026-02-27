الجمعة 2026-02-27 02:58 م

مفوضية حقوق الإنسان تعرب عن "قلقها البالغ" من تصعيد عسكري في الشرق الأوسط

عبّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الجمعة عن "قلقه البالغ" من خطر حدوث تصعيد عسكري في الشرق الأوسط في ظل التهديدات الأميركية المتكررة بتنفيذ ضربات على إيران.
الجمعة، 27-02-2026 12:18 م
الوكيل الإخباري-   عبّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الجمعة عن "قلقه البالغ" من خطر حدوث تصعيد عسكري في الشرق الأوسط في ظل التهديدات الأميركية المتكررة بتنفيذ ضربات على إيران.اضافة اعلان


وقال تورك أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "أشعر بقلق بالغ من إمكانية حدوث تصعيد عسكري إقليمي وتأثيره على المدنيين، وآمل بأن تسود لغة العقل".
 
 


