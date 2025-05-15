مفوض أممي: عودة نصف مليون لاجئ سوري لبلادهم

وأضاف، أن العديد منهم عادوا إلى وطنهم لأول مرة منذ 14 عامًا، مشيراً إلى أن 1.2 مليون نازح داخلي عادوا إلى ديارهم أيضاً.
وحسب الأمم المتحدة، هناك أكثر من 4.5 مليون لاجئ سوري في المنطقة.
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