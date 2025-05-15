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مفوض أممي: عودة نصف مليون لاجئ سوري لبلادهم

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
 
الخميس، 15-05-2025 10:49 م

الوكيل الإخباري-    أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، اليوم الخميس، عن أن عدد السوريين الذين عادوا إلى وطنهم منذ كانون الأول الماضي، قد بلغ 500 ألف لاجئ.

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وأضاف، أن العديد منهم عادوا إلى وطنهم لأول مرة منذ 14 عامًا، مشيراً إلى أن 1.2 مليون نازح داخلي عادوا إلى ديارهم أيضاً.


وحسب الأمم المتحدة، هناك أكثر من 4.5 مليون لاجئ سوري في المنطقة.

 
gnews

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