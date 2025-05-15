مفوض أممي: عودة نصف مليون لاجئ سوري لبلادهم

الوكيل الإخباري- أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، اليوم الخميس، عن أن عدد السوريين الذين عادوا إلى وطنهم منذ كانون الأول الماضي، قد بلغ 500 ألف لاجئ.

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وأضاف، أن العديد منهم عادوا إلى وطنهم لأول مرة منذ 14 عامًا، مشيراً إلى أن 1.2 مليون نازح داخلي عادوا إلى ديارهم أيضاً.