مفوض الأمم المتحدة: العنف في الفاشر "وصمة عار" على المجتمع الدولي

وقال تورك إنه "تمّ تصوير بقع الدم التي تلطّخ الأرض في الفاشر من الفضاء"، مضيفاً بأن "وصمة العار في سجلّ المجتمع الدولي أقل وضوحاً للعيان، لكن تداعياتها ليست أقل".
وقال إن "فريقي يجمع أدلة على الانتهاكات يمكن استخدامها في إجراءات قانونية"، لافتاً إلى أن "المحكمة الجنائية الدولية أشارت إلى أنها تتابع الوضع عن كثب".
وأضاف "على جميع المتورطين في هذا النزاع أن يعلموا: نراقبكم والعدالة ستسود".
