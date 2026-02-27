مفوض حقوق الإنسان يحذر من تصاعد التهديدات التي تطال حقوق النساء

وخلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، انتقد تورك "الأنظمة الاجتماعية التي تُسكت النساء والفتيات" وتتيح للرجال ذوي النفوذ الاعتداء عليهن دون محاسبة.
وأكد أمام أعلى هيئة حقوقية في الأمم المتحدة، أن "العنف ضد المرأة بما في ذلك قتل النساء، حالة طوارئ عالمية"، وفق ما نقلت شبكة يورونيوز الأوروبية.
