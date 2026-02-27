الجمعة 2026-02-27 10:37 م

مفوض حقوق الإنسان يحذر من تصاعد التهديدات التي تطال حقوق النساء

الوكيل الإخباري-   ندّد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الجمعة، بتصاعد التهديدات التي تطال حقوق النساء في مختلف أنحاء العالم، مسلطاً الضوء على تفشي جرائم قتل النساء، وعلى الانتهاكات الصادمة التي كُشف عنها في قضايا من بينها قضية الأميركي جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية، وقضايا أخرى في دول متعددة.

وخلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، انتقد تورك "الأنظمة الاجتماعية التي تُسكت النساء والفتيات" وتتيح للرجال ذوي النفوذ الاعتداء عليهن دون محاسبة.


وأكد أمام أعلى هيئة حقوقية في الأمم المتحدة، أن "العنف ضد المرأة بما في ذلك قتل النساء، حالة طوارئ عالمية"، وفق ما نقلت شبكة يورونيوز الأوروبية.

 
 


مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك

