مقاتلات أذربيجان تتسلح بصواريخ تركية مجنحة بعيدة المدى

وأفاد الإعلام الأذربيجاني بأن تلك الصواريخ الجوية المجنحة فائقة الدقة ستصل قريبا إلى الجيش الأذربيجاني، وأوضح أن وزن الصاروخ من هذا النوع يبلغ 590 كغ، بما فيه 230 كغ تعود إلى الرأس شديد الانفجار. ويصل المدى الأقصى للصاروخ 275 كم.
يذكر أن صاروخ SOM التركي الذي تسلمه الجيش الأذربيجاني يحلق إلى الهدف اعتمادا على الملاحة الفضائية وكذلك على منظومة التوجيه الاستمراري. وبمقدوره الالتفاف على طيات الأرض
. ومع الاقتراب من منطقة الهدف يتم تشغيل الرأس للتوجيه الذاتي المعتمد على الموجات تحت الحمراء.
ويستخدم الصاروخ محركا توربينيا نفاثا محلي الصنع ، حلّ محل المحرك الفرنسي.
وبمقدور طائرات "سو- 25" الأذربيجانية أن تحمل كذلك قنابل جوية موجهة إضافة إلى صواريخ SOM فائقة الدقة وبعيدة المدى.
روسيا اليوم
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