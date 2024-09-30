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مقاتلات أذربيجان تتسلح بصواريخ تركية مجنحة بعيدة المدى

طائرات سلاح الجو الأذربيجاني
طائرات سلاح الجو الأذربيجاني
الإثنين، 30-09-2024 11:07 ص
الوكيل الإخباري-  سيتم تزويد طائرات "سو-25" الأذربيجانية روسية الصنع بصواريخ SOM التركية المجنحة بعيدة المدى، التي تطلق إلى مسافة 275 كيلومترا.اضافة اعلان


وأفاد الإعلام الأذربيجاني بأن تلك الصواريخ الجوية المجنحة فائقة الدقة ستصل قريبا إلى الجيش الأذربيجاني، وأوضح أن وزن الصاروخ من هذا النوع يبلغ 590 كغ، بما فيه 230 كغ تعود إلى  الرأس شديد الانفجار. ويصل المدى الأقصى للصاروخ 275 كم.

يذكر أن صاروخ SOM التركي الذي تسلمه الجيش الأذربيجاني يحلق إلى الهدف اعتمادا على الملاحة الفضائية وكذلك على منظومة التوجيه الاستمراري. وبمقدوره الالتفاف على طيات الأرض

. ومع الاقتراب من منطقة الهدف يتم تشغيل الرأس للتوجيه الذاتي المعتمد على الموجات تحت الحمراء.

ويستخدم الصاروخ محركا توربينيا نفاثا محلي الصنع ، حلّ محل المحرك الفرنسي.

وبمقدور طائرات "سو- 25" الأذربيجانية أن تحمل كذلك قنابل جوية موجهة إضافة إلى صواريخ SOM فائقة الدقة وبعيدة المدى.

روسيا اليوم
 
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