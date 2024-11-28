مقاتلو المعارضة السورية يتقدمون سريعا ويصلون مشارف حلب

وقالت "إدارة العمليات العسكرية لمعركة ردع العدوان" التي يديرها تحالف من فصائل مسلحة -في بيان أمس الأربعاء- إن قوات المعارضة سيطرت على الفوج 46، أكبر المواقع العسكرية لقوات النظام غرب حلب.
وأضافت أن قواتها سيطرت على 17 قرية وبلدة غربي حلب، ومن بينها قبتان الجبل وعينجارة وأورم الصغرى والشيخ عقيل وكفربسين.
وتابعت إدارة العمليات العسكرية أن قواتها استولت على آليات وذخائر وأسلحة ثقيلة وقتلت أكثر من 40 عنصرا للنظام والمجموعات العسكرية الموالية له.
ونقلت رويترز عن مصدر عسكري لم تسمه قوله إن مقاتلي المعارضة تقدموا وأصبحوا على مسافة 10 كيلومترات تقريبا من مشارف مدينة حلب وعلى بعد بضعة كيلومترات من بلدتي نبل والزهراء، كما هاجموا مطار النيرب شرقي حلب حيث تتمركز مليشيات موالية لإيران.
وهذا التقدم هو الأول من نوعه منذ مارس/آذار 2020 عندما اتفقت روسيا التي تدعم الرئيس السوري بشار الأسد، وتركيا التي تدعم فصائل معارضة، على وقف لإطلاق النار أدى إلى وقف المواجهات العسكرية في آخر معقل كبير للمعارضة في شمال غرب سوريا.
وشارك في الهجوم على قوات النظام السوري مقاتلون من هيئة تحرير الشام وفصائل من الجيش الوطني السوري.
من جهتها، تحدثت مصادر إعلامية سورية عن مقتل ما يصل إلى 100 عنصر من الطرفين.
وفي السياق، أكد ناشطون أيضا أن قوات المعارضة باتت بعد هذا التقدم على مسافة 10 كيلومترات تقريبا من مدينة حلب.
الجزيرة
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