 
الخميس 2024-11-28 11:30 ص
 

مقاتلو المعارضة السورية يتقدمون سريعا ويصلون مشارف حلب

هجوم فصائل المعارضة السورية هو الأول من نوعه منذ سنوات
هجوم فصائل المعارضة السورية هو الأول من نوعه منذ سنوات
الخميس، 28-11-2024 09:41 ص
الوكيل الإخباري- تقدمت فصائل مسلحة معارضة بشكل سريع في شمال غرب سوريا وسيطرت على عدة بلدات وقرى بريف حلب الغربي بعد معارك مع قوات النظام وهاجمت مطارا عسكريا، فيما قال مصدر عسكري وناشطون إن المهاجمين بات يفصلهم عن مدينة حلب 10 كيلومترات فقط.اضافة اعلان


وقالت "إدارة العمليات العسكرية لمعركة ردع العدوان" التي يديرها تحالف من فصائل مسلحة -في بيان أمس الأربعاء- إن قوات المعارضة سيطرت على الفوج 46، أكبر المواقع العسكرية لقوات النظام غرب حلب.

وأضافت أن قواتها سيطرت على 17 قرية وبلدة غربي حلب، ومن بينها قبتان الجبل وعينجارة وأورم الصغرى والشيخ عقيل وكفربسين.

وتابعت إدارة العمليات العسكرية أن قواتها استولت على آليات وذخائر وأسلحة ثقيلة وقتلت أكثر من 40 عنصرا للنظام والمجموعات العسكرية الموالية له.

ونقلت رويترز عن مصدر عسكري لم تسمه قوله إن مقاتلي المعارضة تقدموا وأصبحوا على مسافة 10 كيلومترات تقريبا من مشارف مدينة حلب وعلى بعد بضعة كيلومترات من بلدتي نبل والزهراء، كما هاجموا مطار النيرب شرقي حلب حيث تتمركز مليشيات موالية لإيران.

وهذا التقدم هو الأول من نوعه منذ مارس/آذار 2020 عندما اتفقت روسيا التي تدعم الرئيس السوري بشار الأسد، وتركيا التي تدعم فصائل معارضة، على وقف لإطلاق النار أدى إلى وقف المواجهات العسكرية في آخر معقل كبير للمعارضة في شمال غرب سوريا.

وشارك في الهجوم على قوات النظام السوري مقاتلون من هيئة تحرير الشام وفصائل من الجيش الوطني السوري.

من جهتها، تحدثت مصادر إعلامية سورية عن مقتل ما يصل إلى 100 عنصر من الطرفين.

وفي السياق، أكد ناشطون أيضا أن قوات المعارضة باتت بعد هذا التقدم على مسافة 10 كيلومترات تقريبا من مدينة حلب.

الجزيرة
 
gnews

أحدث الأخبار

وزير الزراعة خالد حنيفات في افتتاح مهرجان الزيتون 24

أخبار محلية مندوبا عن الملك .. وزير الزراعة يفتتح مهرجان الزيتون 24

المغدورة ساره العبودي - مواقع التواصل الاجتماعي

منوعات تفاصيل جريمة قتل مروعة امرأة عراقية هزت محافظة البصرة - فيديو

أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ومدير عام غرفة قطر صالح بن حمد الشرقي

أخبار محلية أمين عام اتحاد الغرف الخليجية: الأردن يمتلك فرصا استثمارية كبيرة

طريق عمان جرش - أرشيفية

أخبار محلية إغلاق مؤقت لطريق عمّان جرش بمحيط منطقة السيل ليلا لتركيب جسر مشاة

..

طب وصحة 5 أطعمة يجب تناولها لعلاج نزلات البرد

تعبيرية

عربي ودولي وفاة 4 أشخاص جراء الثلوج الكثيفة التي تجتاح كوريا الجنوبية

الشهيد وصفي التل

أخبار محلية في ذكرى استشهاده الـ 53 .. وصفي التل في سطور

هجوم فصائل المعارضة السورية هو الأول من نوعه منذ سنوات

عربي ودولي مقاتلو المعارضة السورية يتقدمون سريعا ويصلون مشارف حلب



 




الأكثر مشاهدة