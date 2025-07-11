مقاتلو حزب العمال الكردستاني يبدأون تسليم أسلحتهم في كهف بالعراق

وقال شاهد من رويترز إن طائرات هليكوبتر حلقت فوق الجبل الذي بدأت فيه عملية تسليم السلاح، فيما طوق العشرات من قوات الأمن الكردية العراقية المنطقة.
وقرر حزب العمال الكردستاني، الذي خاض صراعا دمويا مع الدولة التركية منذ 1984، في أيار/مايو حل نفسه وإنهاء صراعه المسلح بعد دعوة علنية من زعيمه المسجون منذ فترة طويلة عبد الله أوجلان.
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