مقاتلو حزب العمال الكردستاني يبدأون تسليم أسلحتهم في كهف بالعراق

الوكيل الإخباري- قال مسؤولون إن عشرات من مسلحي حزب العمال الكردستاني بدأوا تسليم الأسلحة في مراسم أقيمت في كهف بشمال العراق الجمعة، في خطوة أولى رمزية ولكنها مهمة نحو إنهاء تمرد استمر لعقود في تركيا.

اضافة اعلان



وقال شاهد من رويترز إن طائرات هليكوبتر حلقت فوق الجبل الذي بدأت فيه عملية تسليم السلاح، فيما طوق العشرات من قوات الأمن الكردية العراقية المنطقة.