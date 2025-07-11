الجمعة 2025-07-11 05:55 م
 

مقاتلو حزب العمال الكردستاني يبدأون تسليم أسلحتهم في كهف بالعراق

مقاتل مسلح من حزب العمال الكردستاني يضع سلاحًا ليُحرق
مقاتل مسلح من حزب العمال الكردستاني يضع سلاحًا ليُحرق
 
الجمعة، 11-07-2025 03:47 م

الوكيل الإخباري-   قال مسؤولون إن عشرات من مسلحي حزب العمال الكردستاني بدأوا تسليم الأسلحة في مراسم أقيمت في كهف بشمال العراق الجمعة، في خطوة أولى رمزية ولكنها مهمة نحو إنهاء تمرد استمر لعقود في تركيا.

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وقال شاهد من رويترز إن طائرات هليكوبتر حلقت فوق الجبل الذي بدأت فيه عملية تسليم السلاح، فيما طوق العشرات من قوات الأمن الكردية العراقية المنطقة.


وقرر حزب العمال الكردستاني، الذي خاض صراعا دمويا مع الدولة التركية منذ 1984، في أيار/مايو حل نفسه وإنهاء صراعه المسلح بعد دعوة علنية من زعيمه المسجون منذ فترة طويلة عبد الله أوجلان.

 
 
gnews

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