مقتل أربعة اشخاص في غارة إسرائيلية على مبنى بمدينة بعلبك شرق لبنان

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن الحصيلة الأولية للغارة التي استهدفت فجرا مبنى مؤلفا من أربع طبقات في "حي المتربة" في بعلبك بلغت "أربعة شهداء وستة جرحى". وأضافت أن "العمل جار لإنقاذ العائلات من تحت الانقاض".
وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت، أدت لمقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين، ترد طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيرة.
ونفذت إيران حظرا بحريا على عبور السفن في مضيق هرمز، واستهدفت ناقلات نفط حاولت العبور منه.
