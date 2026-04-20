مقتل أكثر من 25 شخصا في انفجار بمصنع للألعاب النارية في الهند

الوكيل الإخباري- أعلنت شرطة ولاية تاميل نادو الهندية مقتل ما لا يقل عن 25 شخصا في انفجار وقع في مصنع للألعاب النارية في الولاية الواقعة جنوب البلاد.



وتواجد نحو 40 عاملا داخل مبنى المصنع وقت وقوع الانفجار.



وكان الانفجار شديدا لدرجة أنه دمر العديد من مرافق الإنتاج. ونقل المصابون إلى المستشفيات، وبعضهم في حالة خطيرة.

اضافة اعلان



وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ في موقع الحادث.



وتشير التقارير الأولية إلى أن الانفجار نجم عن خلل في إجراءات السلامة.