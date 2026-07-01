الأربعاء 2026-07-01 10:17 ص

مقتل امرأة في هجوما روسيا على محطات للوقود في أوكرانيا

علم أوكرانيا.
أوكرانيا
 
الأربعاء، 01-07-2026 09:52 ص

الوكيل الإخباري-   قال حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك في جنوب شرق أوكرانيا، أولكسندر هانزا، الأربعاء، إن روسيا شنت هجوما على 5 محطات وقود للبيع بالتجزئة في المنطقة خلال الليل، مما أدى إلى مقتل امرأة.

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وأضاف هانزا، عبر تطبيق تلغرام، أن 3 أشخاص آخرين أصيبوا.

 
 


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