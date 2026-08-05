مقتل امرأة وإصابة آخرين بضربات روسية على كييف

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الوكيل الإخباري- أسفرت ضربات روسية على كييف عن مقتل امرأة وإصابة ما لا يقل عن 12 شخصا، وفق ما أعلنت السلطات الأوكرانية الأربعاء، بعد تحذير سلاح الجو من اقتراب صواريخ بالستية. اضافة اعلان





وتطالب أوكرانيا حلفاءها منذ أشهر بتزويدها مزيدا من صواريخ "باتريوت" الاعتراضية الأميركية لحماية مجالها الجوي من الهجمات الصاروخية البالستية الروسية.



وسمع دوي انفجارات في المدينة بُعيد منتصف الليل الثلاثاء، فيما ذكرت الإدارة العسكرية في كييف أن وابلا من الصواريخ والمسيّرات ألحق أضرارا بمبان سكنية وعدد من المستودعات.



كما أفادت بمقتل امرأة وإصابة ما لا يقل عن 12 شخصا آخرين في الهجمات.



وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو على تلغرام إن ثلاثة أشخاص على الأقل نقلوا إلى المستشفى، وإن أحدهم في حالة خطرة.



وأسفرت هجمات روسية على كييف وضواحيها السبت عن مقتل 10 أشخاص وإصابة أكثر من 30 آخرين، فيما أغرقت مسيّرات أوكرانية سفينة حاويات روسية ضخمة في البحر الأسود.



وكثّف الجانبان هجماتهما المتبادلة البعيدة المدى في الأسابيع الأخيرة، فيما زادت روسيا استخدامها للصواريخ بأكثر من الضعف خلال تموز.



وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن نقص الصواريخ الاعتراضية للصواريخ البالستية "لا يؤدي إلا إلى تشجيع روسيا على شن هجمات تحصد الأرواح".







