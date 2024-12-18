مقتل بشار الأسد خلال عملية اللجوء.. الخارجية الروسية تُصدر تصريحاً

جاء ذلك في الإفادة الصحفية لزاخاروفا أمس الثلاثاء، حيث تابعت: "إن المواد الصحفية التي نشرتها (رويترز) بشأن بشار الأسد هي مثال كلاسيكي على التزييف بكل عناصره الضرورية. لماذا كانت الأجهزة المعنية مهتمة بالفوضى في سوريا؟ من أجل حل بعض مشكلاتهم المحددة من خلال خبر كهذا".
وقالت زاخاروفا إن الخبر "لو كان الأمر خطأ أو هفوة صحفية لكان هناك تحديث أو تصحيح".
وكانت "رويترز" قد ذكرت، نقلا عن مصدرين أنه "ثمة احتمال كبير أن يكون الأسد قد مات في حادث تحطم طائرة". وفي وقت لاحق قال مصدر في الكرملين لوكالة "تاس" إن الأسد وأفراد عائلته وصلوا إلى موسكو.
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