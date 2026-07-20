مقتل جندي أميركي وإصابة آخر خلال التعامل مع مسيّرة إيرانية في شمال العراق

وقالت القيادة، في بيان، إن الحادث وقع في 18 تموز، مشيرة إلى أن الجندي المصاب لا يزال يتلقى العلاج الطبي، فيما لم تكشف عن أي تفاصيل إضافية بشأن هوية القتيل أو المصاب.
وأكدت "سنتكوم" أنها تمتنع عن نشر مزيد من المعلومات احتراماً لخصوصية عائلتي الجنديين إلى حين استكمال إجراءات الإبلاغ الرسمية.
وكانت الجيش الأميركي، أعلن السبت، مقتل جنديين أميركيين خلال عملية عسكرية في الأردن.
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