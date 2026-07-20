مقتل جندي أميركي وإصابة آخر خلال التعامل مع مسيّرة إيرانية في شمال العراق

01:10 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، الأحد، مقتل جندي أميركي وإصابة آخر بجروح طفيفة خلال عملية تفجير مُتحكم بها لذخيرة غير منفجرة تابعة لطائرة إيرانية مسيّرة هجومية أحادية الاتجاه، كانت قد أُسقطت في شمال العراق. اضافة اعلان





وقالت القيادة، في بيان، إن الحادث وقع في 18 تموز، مشيرة إلى أن الجندي المصاب لا يزال يتلقى العلاج الطبي، فيما لم تكشف عن أي تفاصيل إضافية بشأن هوية القتيل أو المصاب.



وأكدت "سنتكوم" أنها تمتنع عن نشر مزيد من المعلومات احتراماً لخصوصية عائلتي الجنديين إلى حين استكمال إجراءات الإبلاغ الرسمية.



وكانت الجيش الأميركي، أعلن السبت، مقتل جنديين أميركيين خلال عملية عسكرية في الأردن.







