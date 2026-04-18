السبت 2026-04-18 11:29 م

مقتل جندي إسرائيلي في جنوب لبنان

السبت، 18-04-2026 11:13 م
الوكيل الإخباري-   أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي السبت أن أحد جنوده قُتل الجمعة في جنوب لبنان متأثرا بجروح أصيب بها بعد سريان وقف إطلاق النار مع حزب الله.اضافة اعلان


وأوضح جيش الاحتلال أن العسكري، وهو رقيب أول في الثامنة والأربعين، توفي متأثرا بإصابته الجمعة في حادثة أسفرت كذلك عن جرح ثلاثة جنود آخرين.

ولم يقدّم جيش الاحتلال مزيدا من التفاصيل.

إلا أن موقع "واي نت" الإخباري قال إن الحادثة وقعت خلال عملية تمشيط مبانٍ في جنوب لبنان على بعد نحو 3,5 كيلومترات من الحدود. وبحسب التقرير، كان الجندي من بين أوائل من دخلوا مبنى مفخخا انفجر بعد ذلك.

وبذلك، ارتفعت إلى 14 حصيلة قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي في الحرب التي بدأت مع حزب الله في الثاني من آذار.

ودخل وقف لإطلاق النار حيّز التنفيذ عند منتصف ليل الخميس إلى الجمعة، ومن المقرر أن يستمر 10 أيام، بحسب ما أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
 
 


