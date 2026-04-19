مقتل جندي إسرائيلي في جنوب لبنان

وأفاد بيان للجيش عن مقتل "ليدور بورات، البالغ 31 عاما، من أشدود، وهو جندي في الكتيبة 7106، اللواء 769، خلال اشتباكات في جنوب لبنان"، بدون تقديم مزيد من التفاصيل.
وبحسب إحصاء لوكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات عسكرية، ارتفع إجمالي عدد قتلى الجيش الإسرائيلي في الحرب الدائرة منذ ستة أسابيع بين إسرائيل وحزب الله إلى 15.
وهذه هي المرة الثانية التي يعلن فيها الجيش عن مقتل أحد جنوده في جنوب لبنان منذ بدء الهدنة التي أعلنتها الولايات المتحدة لمدة عشرة أيام الجمعة، في إطار جهود أوسع لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط بشكل دائم.
وكانت جولة القتال الأخيرة في لبنان قد بدأت في 2 آذار عندما شن حزب الله، المدعوم من طهران، هجمات صاروخية على إسرائيل ردا على مقتل المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي خلال الموجة الأولى من الضربات الإسرائيلية الأميركية على إيران.
-
أخبار متعلقة
-
الجيش اللبناني يواصل أعمال فتح الطرقات وإزالة العوائق عقب وقف إطلاق النار
-
اختراق أمني واسع داخل سلاح الجو الإسرائيلي
-
واشنطن تعلن شلل الحركة التجارية البحرية المرتبطة بإيران
-
إيران تعيد فتح مجالها الجوي تدريجيا على 4 مراحل
-
أكثر من 1000 شقة غير صالحة للسكن في تل أبيب بعد الحرب الأخيرة
-
مسؤول إسرائيلي يتحدث عن ضربات قاسية إذا انهارت المفاوضات
-
ترامب وإيران يشيران إلى تقدم في المحادثات
-
جيش الاحتلال الإسرائيلي يفجر منازل في مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان