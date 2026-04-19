مقتل جندي إسرائيلي في جنوب لبنان

07:27 ص

الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، مقتل أحد جنوده خلال اشتباكات في جنوب لبنان، حيث دخل وقف إطلاق النار المؤقت حيز التنفيذ الأسبوع الحالي.





وأفاد بيان للجيش عن مقتل "ليدور بورات، البالغ 31 عاما، من أشدود، وهو جندي في الكتيبة 7106، اللواء 769، خلال اشتباكات في جنوب لبنان"، بدون تقديم مزيد من التفاصيل.



وبحسب إحصاء لوكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات عسكرية، ارتفع إجمالي عدد قتلى الجيش الإسرائيلي في الحرب الدائرة منذ ستة أسابيع بين إسرائيل وحزب الله إلى 15.



وهذه هي المرة الثانية التي يعلن فيها الجيش عن مقتل أحد جنوده في جنوب لبنان منذ بدء الهدنة التي أعلنتها الولايات المتحدة لمدة عشرة أيام الجمعة، في إطار جهود أوسع لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط بشكل دائم.



وكانت جولة القتال الأخيرة في لبنان قد بدأت في 2 آذار عندما شن حزب الله، المدعوم من طهران، هجمات صاروخية على إسرائيل ردا على مقتل المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي خلال الموجة الأولى من الضربات الإسرائيلية الأميركية على إيران.





