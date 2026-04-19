الأحد 2026-04-19 10:13 ص

مقتل جندي إسرائيلي في جنوب لبنان

الأحد، 19-04-2026 07:27 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، مقتل أحد جنوده خلال اشتباكات في جنوب لبنان، حيث دخل وقف إطلاق النار المؤقت حيز التنفيذ الأسبوع الحالي.اضافة اعلان


وأفاد بيان للجيش عن مقتل "ليدور بورات، البالغ 31 عاما، من أشدود، وهو جندي في الكتيبة 7106، اللواء 769، خلال اشتباكات في جنوب لبنان"، بدون تقديم مزيد من التفاصيل.

وبحسب إحصاء لوكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات عسكرية، ارتفع إجمالي عدد قتلى الجيش الإسرائيلي في الحرب الدائرة منذ ستة أسابيع بين إسرائيل وحزب الله إلى 15.

وهذه هي المرة الثانية التي يعلن فيها الجيش عن مقتل أحد جنوده في جنوب لبنان منذ بدء الهدنة التي أعلنتها الولايات المتحدة لمدة عشرة أيام الجمعة، في إطار جهود أوسع لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط بشكل دائم.

وكانت جولة القتال الأخيرة في لبنان قد بدأت في 2 آذار عندما شن حزب الله، المدعوم من طهران، هجمات صاروخية على إسرائيل ردا على مقتل المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي خلال الموجة الأولى من الضربات الإسرائيلية الأميركية على إيران.
 
 


ف

عربي ودولي الرئيس الإيراني: لا نسعى إلى توسيع دائرة الحرب

145 منشأة في الأردن تستفيد من نظام العمل المرن

علامات تكشف أن بشرتك تشيخ أسرع من عمرها.. تعرفوا عليها

عربي ودولي الجيش اللبناني يواصل أعمال فتح الطرقات وإزالة العوائق عقب وقف إطلاق النار

ارتفاع خيالي على أسعار غاز التكييف والتبريد في الأردن

لمن يتناول البيض يومياً.. أمور مهمة يجب معرفتها

اختراق أمني واسع داخل سلاح الجو الإسرائيلي

الشاب سيف صالح سليمان الخوالدة

