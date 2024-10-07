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مقتل جندي إسرائيلي وإصابة اثنين في معركة على حدود لبنان

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 07-10-2024 08:44 ص

الوكيل الإخباري-   ُقتل جندي إسرائيلي وأصيب آخران بجروح خطيرة في معركة على الحدود اللبنانية، حسبما أعلن الجيش صباح الإثنين.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الرائد احتياط إيتاي أزولاي (25 سنة) سقط في معركة على الحدود اللبنانية، بينما أصيب جنديان آخران بجروح خطيرة.

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وأضاف الجيش: "تم إجلاء المقاتلين لتلقي العلاج في المستشفى".

سكاي نيوز

 
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