مقتل جندي إسرائيلي وإصابة اثنين في معركة على حدود لبنان

الوكيل الإخباري- ُقتل جندي إسرائيلي وأصيب آخران بجروح خطيرة في معركة على الحدود اللبنانية، حسبما أعلن الجيش صباح الإثنين.



وقال الجيش الإسرائيلي إن الرائد احتياط إيتاي أزولاي (25 سنة) سقط في معركة على الحدود اللبنانية، بينما أصيب جنديان آخران بجروح خطيرة.

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