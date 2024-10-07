مقتل جندي إسرائيلي وإصابة اثنين في معركة على حدود لبنان

وقال الجيش الإسرائيلي إن الرائد احتياط إيتاي أزولاي (25 سنة) سقط في معركة على الحدود اللبنانية، بينما أصيب جنديان آخران بجروح خطيرة.
وأضاف الجيش: "تم إجلاء المقاتلين لتلقي العلاج في المستشفى".
سكاي نيوز
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