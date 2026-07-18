مقتل جندي لبناني في انفجار "جسم مشبوه" جنوب البلاد

وأفاد الجيش اللبناني، في بيان بـمقتل أحد العسكريين وإصابة ضابط وعسكري بجروح "جراء انفجار جسم مشبوه بآلية للجيش في بلدة المنصوري – صور".
وأضاف :"تجري المتابعة لكشف تفاصيل الحادثة".
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