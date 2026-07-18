السبت 2026-07-18 07:14 م

مقتل جندي لبناني في انفجار "جسم مشبوه" جنوب البلاد

مقتل جندي لبناني في انفجار "جسم مشبوه" جنوب البلاد
مقتل جندي لبناني في انفجار "جسم مشبوه" جنوب البلاد
 
السبت، 18-07-2026 04:59 م
الوكيل الإخباري-  قتل أحد أفراد الجيش البناني وأصيب آخران بجروح، يوم السبت، في انفجار جسم مشبوه جنوب البلاد.اضافة اعلان


وأفاد الجيش اللبناني، في بيان بـمقتل أحد العسكريين وإصابة ضابط وعسكري بجروح "جراء انفجار جسم مشبوه بآلية للجيش في بلدة المنصوري – صور".

وأضاف :"تجري المتابعة لكشف تفاصيل الحادثة".
 
 


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