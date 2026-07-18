مقتل جندي لبناني في انفجار "جسم مشبوه" جنوب البلاد

04:59 م

الوكيل الإخباري- قتل أحد أفراد الجيش البناني وأصيب آخران بجروح، يوم السبت، في انفجار جسم مشبوه جنوب البلاد. اضافة اعلان





وأفاد الجيش اللبناني، في بيان بـمقتل أحد العسكريين وإصابة ضابط وعسكري بجروح "جراء انفجار جسم مشبوه بآلية للجيش في بلدة المنصوري – صور".



وأضاف :"تجري المتابعة لكشف تفاصيل الحادثة".







