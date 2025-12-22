مقتل جنرال في الجيش الروسي بانفجار في موسكو

وأفادت اللجنة في بيان بفتح تحقيق في "جريمة قتل" رئيس قسم التدريب العملياتي في هيئة الأركان الجنرال فانيل سارفاروف.
وأشارت إلى أنّ إحدى الفرضيات التي يتم النظر بها تورّط "الاستخبارات الأوكرانية" بالحادث.
