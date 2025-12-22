الإثنين 2025-12-22 01:31 م

مقتل جنرال في الجيش الروسي بانفجار في موسكو

جندي روسي يركب على مركبة قتالية للمشاة
الإثنين، 22-12-2025 11:58 ص
الوكيل الإخباري-   قُتل جنرال في هيئة الأركان العامة للجيش الروسي في انفجار سيارة في جنوب موسكو صباح الاثنين، على ما أعلنت لجنة التحقيق، مشيرة إلى أنها تحقق في احتمال تورط أوكرانيا في الحادث.اضافة اعلان


وأفادت اللجنة في بيان بفتح تحقيق في "جريمة قتل" رئيس قسم التدريب العملياتي في هيئة الأركان الجنرال فانيل سارفاروف.

وأشارت إلى أنّ إحدى الفرضيات التي يتم النظر بها تورّط "الاستخبارات الأوكرانية" بالحادث.
 
 


