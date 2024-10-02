 
الأربعاء 2024-10-02 11:31 ص
 

مقتل جنود إسرائيليين في العديسة اللبنانية

من المصدر
أرشيفية
الأربعاء، 02-10-2024 09:59 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت وسائل إعلام عبرية ،الأربعاء، بمقتل جنود إسرائيليين في بلدة العديسة جنوب لبنان.اضافة اعلان


وأعلن حزب الله في بيان عن كشفه لقوة إسرائيلية حاولت التسلل لبلدة العدسية.

وقال الحزب: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، تصدى مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند فجر يوم الأربعاء لقوة من مشاة العدو الإسرائيلي حاولت التسلل إلى بلدة العديسة من جهة خلة المحافر واشتبكوا معها وأوقعوا بها خسائر وأجبروها على التراجع".

وشوهدت سيارات الإسعاف تنتظر المروحيات التي تحمل جنود إسرائيليين لنقلهم إلى مستشفيات الداخل الفلسطيني.
 
gnews

أحدث الأخبار

أثر الغارة على لبنان

عربي ودولي غارة إسرائيلية عنيفة على ضاحية بيروت الجنوبية

تعبيرية

منوعات توهج شمسي عالمي "شديد" دام 39 دقيقة

قوات عسكرية روسية

عربي ودولي الدفاعات الروسية تسقط 6 مسيرات أوكرانية

علم مصر

عربي ودولي مطار القاهرة يعلن حالة الاستعداد القصوى ​

من المصدر

عربي ودولي ما قصة الصواريخ الفرط صوتية التي استخدمتها إيران ليلة الأربعاء؟

شعار ستاندرد آند بورز

أسواق ومال "ستاندرد آند بورز" توجه صفعة اقتصادية لإسرائيل

جانب من الاعتداءات

أخبار محلية ضبط اعتداءات ضخمة على المياه في وادي السير

صاروخ إيراني في السماء

عربي ودولي بالفيديو .. لحظة إعطاء قائد “الحرس الثوري” الأمر بإطلاق الصواريخ على إسرائيل



 


الأكثر مشاهدة