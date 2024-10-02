مقتل جنود إسرائيليين في العديسة اللبنانية

09:59 ص

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الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام عبرية ،الأربعاء، بمقتل جنود إسرائيليين في بلدة العديسة جنوب لبنان. اضافة اعلان





وأعلن حزب الله في بيان عن كشفه لقوة إسرائيلية حاولت التسلل لبلدة العدسية.



وقال الحزب: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، تصدى مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند فجر يوم الأربعاء لقوة من مشاة العدو الإسرائيلي حاولت التسلل إلى بلدة العديسة من جهة خلة المحافر واشتبكوا معها وأوقعوا بها خسائر وأجبروها على التراجع".



وشوهدت سيارات الإسعاف تنتظر المروحيات التي تحمل جنود إسرائيليين لنقلهم إلى مستشفيات الداخل الفلسطيني.

