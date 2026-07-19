الأحد 2026-07-19 03:52 م

مقتل خمسين عسكريا على الأقل بهجوم شنه انفصاليون في مالي

مقتل خمسين عسكريا على الأقل بهجوم شنه انفصاليون السبت في مالي
مقتل خمسين عسكريا على الأقل بهجوم شنه انفصاليون السبت في مالي
 
الأحد، 19-07-2026 02:27 م

الوكيل الإخباري-   أسفر هجوم شنّه انفصاليون من الطوارق على قافلة للجيش المالي كانت تغادر مدينة النفيس الاستراتيجية في الشمال، عن مقتل خمسين عسكريا .

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وهذا الهجوم من بين أكثر الهجمات إيقاعا للقتلى في صفوف الجيش المالي منذ اندلاع النزاع في البلد الواقع في الغرب الإفريقي، قبل 15 شهرا.

 
 


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