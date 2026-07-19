مقتل خمسين عسكريا على الأقل بهجوم شنه انفصاليون في مالي

وهذا الهجوم من بين أكثر الهجمات إيقاعا للقتلى في صفوف الجيش المالي منذ اندلاع النزاع في البلد الواقع في الغرب الإفريقي، قبل 15 شهرا.
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