مقتل خمسين عسكريا على الأقل بهجوم شنه انفصاليون في مالي

الوكيل الإخباري- أسفر هجوم شنّه انفصاليون من الطوارق على قافلة للجيش المالي كانت تغادر مدينة النفيس الاستراتيجية في الشمال، عن مقتل خمسين عسكريا .

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