الثلاثاء 2025-05-13 02:04 ص
 

مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار غربي ليبيا خلال تبادل لإطلاق النار جنوب طرابلس

علم ليبيا
علم ليبيا
 
الثلاثاء، 13-05-2025 12:24 ص
الوكيل الإخباري-   قتل مساء الاثنين، رئيس جهاز دعم الاستقرار غربي ليبيا خلال تبادل لإطلاق النار جنوب طرابلس.اضافة اعلان


وطالبت وزارة الصحة الليبية المستشفيات والمراكز الطبية والأجهزة المعنية في طرابلس رفع درجة الاستعداد القصوى.

مركز طب الطوارئ و الدعم الحكومي في ليبيا، أعلن النفير العام وتجهيز الفرق الطبية تحسبا لأي مواجهات بطرابلس.
 
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