مقتل شخصين بانفجار في شرق موسكو

وقال مصدر للوكالة: "بحسب المعلومات الأولية، فقد وقع الانفجار في الطابق الأول من مبنى سكني في شارع ريازانسكي بروسبكت، ولقي شخصان مصرعهما".
وذكر مصدر أمني لوكالة "نوفوستي" أن سبب الحادث انفجار عبوة ناسفة مجهولة.
وأظهرت لقطات مصورة من موقع الحادث أضرارا ألحقها الانفجار بمدخل المبنى ونوافذ فيه.
وقالت لجنة التحقيق الروسية إنها فتحت قضية جنائية بشأن حادث الانفجار ومقتل شخصين فيه، دون أن تكشف هوية الضحيتين.
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