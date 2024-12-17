مقتل شخصين بانفجار في شرق موسكو

الوكيل الإخباري- وقع انفجار في مبنى سكني في شرق العاصمة الروسية موسكو صباح اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى مقتل شخصين، حسبما أفادت السلطات ووسائل إعلام.



وقال مصدر للوكالة: "بحسب المعلومات الأولية، فقد وقع الانفجار في الطابق الأول من مبنى سكني في شارع ريازانسكي بروسبكت، ولقي شخصان مصرعهما".

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وذكر مصدر أمني لوكالة "نوفوستي" أن سبب الحادث انفجار عبوة ناسفة مجهولة.



وأظهرت لقطات مصورة من موقع الحادث أضرارا ألحقها الانفجار بمدخل المبنى ونوافذ فيه.



وقالت لجنة التحقيق الروسية إنها فتحت قضية جنائية بشأن حادث الانفجار ومقتل شخصين فيه، دون أن تكشف هوية الضحيتين.