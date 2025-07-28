مقتل شخصين وإصابة آخرين في حادثة طعن في لندن

الوكيل الإخباري- أفادت الشرطة البريطانية بمقتل شخصين وإصابة آخرين في حادثة طعن داخل شركة في لندن اليوم الاثنين، وتم نقل المصابين الاثنين إلى المستشفى، من بينهما المشتبه به الذي كان في حالة حرجة.



وقالت شرطة العاصمة إن رجلا ييلغ 58 عاما قتل في مكان الحادث في منطقة ساوثوارك وسط لندن، وتوفي شاب عمره 27 عاما متأثرا بجراحه في المستشفى.

اضافة اعلان



وتم اعتقال رجل في الثلاثينيات من العمر على صلة بالحادث، لكن الشرطة أكدت أن حالته خطيرة. وتم نقل رجل آخر إلى المستشفى لكن من المتوقع أن ينجو بحياته.



وأعلنت رئيسة المباحث الكبرى إيما بوند، إنها لا تعتقد أن الهجوم له علاقة بالإرهاب.



ولم تكشف الشرطة عن أية تفاصيل حول الشركة التي وقعت فيها الجريمة أو الدوافع المحتملة وراءها. كما لم يتم الكشف عن أسماء أي من الضحايا أو المشتبه به.

RT