الإثنين 2026-03-16 06:57 م

مقتل شخص جراء سقوط صاروخ على سيارة في أبوظبي

ارشيفية
 
الإثنين، 16-03-2026 10:03 ص
الوكيل الإخباري-   قُتل شخص من جنسية عربية، الاثنين، إثر سقوط صاروخ على مركبة مدنية في منطقة الباهية بإمارة أبوظبي، وفق ما أعلنه مكتب أبوظبي الإعلامي.اضافة اعلان


وأوضح المكتب أن الحادث أسفر عن مقتل شخص واحد، بعد سقوط الصاروخ على مركبة مدنية في المنطقة.

ودعت الجهات المختصة في أبوظبي الجمهور إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.

وتأتي الحادثة في ظل تصعيد عسكري في المنطقة، حيث تشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ 28 شباط، أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، فيما تردّ طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل ودول في المنطقة.
 
 


