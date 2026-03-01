مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين في "حادثة" بمطار أبوظبي

وأعلنت مطارات أبوظبي في بيان "وقوع حادثة في مطار زايد الدولي أدت إلى حالة وفاة واحدة من الجنسية الآسيوية و7 إصابات".
