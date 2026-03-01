مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين في "حادثة" بمطار أبوظبي

الوكيل الإخباري- قُتل شخص وأصيب سبعة آخرون على الأقل بجروح خلال "حادثة" في مطار زايد الدولي بأبوظبي، وفق ما أفادت إدارته الأحد، بعد هجمات إيرانية استهدفت الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج.

