الأحد 2026-03-01 04:55 ص

مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين في "حادثة" بمطار أبوظبي

طائرة مدنية
طائرة مدنية
 
الأحد، 01-03-2026 02:43 ص

الوكيل الإخباري-   قُتل شخص وأصيب سبعة آخرون على الأقل بجروح خلال "حادثة" في مطار زايد الدولي بأبوظبي، وفق ما أفادت إدارته الأحد، بعد هجمات إيرانية استهدفت الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج.

وأعلنت مطارات أبوظبي في بيان "وقوع حادثة في مطار زايد الدولي أدت إلى حالة وفاة واحدة من الجنسية الآسيوية و7 إصابات".

 
 


