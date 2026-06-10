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مقتل شخص وفقدان آخرَين بعد حريق في ناقلة نفط قبالة سواحل عُمان

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مضيق هرمز
 
الأربعاء، 10-06-2026 03:43 م

الوكيل الإخباري-   قُتل شخص وفُقد اثنان آخران جراء اندلاع حريق في غرفة محركات ناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عُمان قرب مضيق هرمز، بحسب ما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية "يو كي ام تي او".

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وجاء ذلك فيما ذكرت شركة الأمن البحري البريطانية "فانغارد" أنّها تلقت معلومات تفيد بأنّ ناقلة النفط "سيتيبيلو" التي ترفع علم بالاو "أرسلت نداء استغاثة يفيد بأنّ غرفة محرّكاتها أُصيبت بصاروخ" قبالة سواحل صحار في خليج عُمان، مضيفة أنّ حريقا اندلع على متنها.


لكن الشركة أشارت إلى أنّه "لم يتم الإبلاغ عن أي تحقيق مستقل حتى الآن".

 
 


gnews

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