مقتل شخص وفقدان آخرَين بعد حريق في ناقلة نفط قبالة سواحل عُمان

وجاء ذلك فيما ذكرت شركة الأمن البحري البريطانية "فانغارد" أنّها تلقت معلومات تفيد بأنّ ناقلة النفط "سيتيبيلو" التي ترفع علم بالاو "أرسلت نداء استغاثة يفيد بأنّ غرفة محرّكاتها أُصيبت بصاروخ" قبالة سواحل صحار في خليج عُمان، مضيفة أنّ حريقا اندلع على متنها.
لكن الشركة أشارت إلى أنّه "لم يتم الإبلاغ عن أي تحقيق مستقل حتى الآن".
-
أخبار متعلقة
-
أردوغان: هجمات إسرائيل على سوريا ولبنان تهدد تركيا أيضا
-
ترامب: أقترب من إعطاء أوامر بشن ضربات جديدة ضد إيران
-
الجامعة العربية تدين العدوان الإيراني على الأردن والكويت والبحرين
-
الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لأهداف جوية معادية
-
مونديال 2026 ينطلق الخميس وسط تحديات غير مسبوقة وطموحات عالمية
-
إيران: الجهود الدبلوماسية مع الولايات المتحدة "تضررت" بعد الضربات الجوية
-
ترامب يشكك بمستقبل نتنياهو السياسي
-
رئيس البرلمان العربي يدين الاعتداءات الإيرانية السافرة على الأردن والبحرين والكويت