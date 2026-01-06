مقتل شرطي بالرصاص في غرب إيران مع استمرار الاحتجاجات

وكتبت وكالة فارس "قُتل إحسان آغاجاني قبل ساعات قليلة بعدما أصابته رصاصة أطلقها مثيرو شغب قرب مالكشاهي" مضيفة أن الشرطي قضى في المستشفى.
ويناهز عدد سكان مدينة مالكشاهي 20 ألف نسمة، وتضمّ عددا كبيرا من الأكراد.
وأسفرت مواجهات السبت عن مقتل أحد عناصر قوات الأمن.
