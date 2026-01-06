الثلاثاء 2026-01-06 10:51 م

مقتل شرطي بالرصاص في غرب إيران مع استمرار الاحتجاجات

الثلاثاء، 06-01-2026 09:31 م
الوكيل الإخباري-  قتل شرطي بالرصاص الثلاثاء؛ في غرب إيران الذي يشهد احتجاجات مناهضة للحكومة، بحسب ما أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية في اليوم العاشر من التظاهرات في البلاد.اضافة اعلان


وكتبت وكالة فارس "قُتل إحسان آغاجاني قبل ساعات قليلة بعدما أصابته رصاصة أطلقها مثيرو شغب قرب مالكشاهي" مضيفة أن الشرطي قضى في المستشفى.

ويناهز عدد سكان مدينة مالكشاهي 20 ألف نسمة، وتضمّ عددا كبيرا من الأكراد.

وأسفرت مواجهات السبت عن مقتل أحد عناصر قوات الأمن.
 
 


