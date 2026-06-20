مقتل ضابطين إسرائيليين جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، مقتل ضابطين خلال عمليات عسكرية في جنوب لبنان، في حادثتين منفصلتين، إحداهما بطائرة مسيرة والأخرى في حادثة دبابة.



وأذن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بنشر خبر مقتل اللواء نير بن آري من في وحدة "ماجلان" التابعة لتشكيل الكوماندوس، ليلة أمس في غارة جوية بطائرة مسيرة جنوب لبنان.

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