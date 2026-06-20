مقتل ضابطين إسرائيليين جنوب لبنان

وأذن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بنشر خبر مقتل اللواء نير بن آري من في وحدة "ماجلان" التابعة لتشكيل الكوماندوس، ليلة أمس في غارة جوية بطائرة مسيرة جنوب لبنان.
كما أذن المتحدث باسم الجيش بنشر خبر مقتل الرقيب أول يواف كلاين، المقاتل في الكتيبة 52 مدرعات من تشكيل "آثار الحديد"، في حادثة دبابة أسفرت عن مقتل قائد الكتيبة، دور بن سيمون.
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