الخميس 2026-07-30 10:28 ص

مقتل ضابط إيراني بهجوم مسلح نفذه مجهولون في "إيرانشهر"

مقتل ضابط إيراني بهجوم مسلح نفذه مجهولون في "إيرانشهر"
مقتل ضابط إيراني بهجوم مسلح نفذه مجهولون في "إيرانشهر"
 
الخميس، 30-07-2026 08:26 ص
الوكيل الإخباري-  أعلنت قيادة الشرطة في محافظة سيستان وبلوشستان، جنوب شرقي إيران، مساء الأربعاء، مقتل أحد ضباطها في هجوم مسلح نفذه مجهولون بمدينة "إيرانشهر".اضافة اعلان


وقالت الشرطة، في بيان، إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على الملازم أول مهران سالار زاده، أثناء أدائه واجبه، ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة توفي على إثرها.

وأضاف البيان أن الأجهزة الأمنية باشرت فور وقوع الهجوم عمليات استخبارية وميدانية لتعقب منفذي الهجوم وتحديد هوياتهم وإلقاء القبض عليهم، مؤكداً أن التحقيقات لا تزال جارية، وأنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات لاحقاً.

ولم تعلن السلطات الإيرانية حتى الآن هوية المهاجمين أو دوافع الهجوم، كما لم تتبنَّ أي جهة المسؤولية عنه.
 
 


gnews

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