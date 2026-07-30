مقتل ضابط إيراني بهجوم مسلح نفذه مجهولون في "إيرانشهر"

وقالت الشرطة، في بيان، إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على الملازم أول مهران سالار زاده، أثناء أدائه واجبه، ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة توفي على إثرها.
وأضاف البيان أن الأجهزة الأمنية باشرت فور وقوع الهجوم عمليات استخبارية وميدانية لتعقب منفذي الهجوم وتحديد هوياتهم وإلقاء القبض عليهم، مؤكداً أن التحقيقات لا تزال جارية، وأنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات لاحقاً.
ولم تعلن السلطات الإيرانية حتى الآن هوية المهاجمين أو دوافع الهجوم، كما لم تتبنَّ أي جهة المسؤولية عنه.
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