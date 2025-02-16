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مقتل طالب يثير موجة غضب في طهران

صورة أرشيفية لمظاهرات في إيران
صورة أرشيفية لمظاهرات في إيران
الأحد، 16-02-2025 02:39 م
الوكيل الإخباري-  أثار مقتل طالب في العاصمة الإيرانية طهران موجة غضب واسعة في البلاد، حيث يُتوقع تنظيم مزيد من الاحتجاجات اليوم الأحد، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.اضافة اعلان


وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن مجهولين أقدموا على سرقة الطالب وطعنه حتى الموت في طهران، يوم الأربعاء الماضي.

ووفقًا لوكالة ميزان الإخبارية، المرتبطة بالنظام القضائي الإيراني، فقد تم احتجاز عدد من المشتبه بهم، فيما تتواصل التحقيقات المكثفة "على مدار الساعة"، حيث تتعامل مؤسسة القضاء مع القضية على أنها جريمة قتل.

وأثارت وفاة الطالب، البالغ من العمر 19 عامًا، احتجاجات طلابية داخل حرم الجامعة في طهران، يوم الجمعة الماضي.

من جانبه، أصدر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان توجيهاته لوزارة العلوم بفتح تحقيق حول حادثة السرقة والقتل، فيما دعت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني إلى التهدئة واعتماد الحوار المفتوح، في بيان نشرته عبر منصة "إكس".

سكاي نيوز
 
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