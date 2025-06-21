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مقتل طفل بهجوم إسرائيلي على قم الإيرانية

علم ايران
علم ايران
 
السبت، 21-06-2025 09:22 ص
الوكيل الإخباري-   قُتل طفل وأصيب شخصان في هجوم إسرائيلي على مبنى مدني في مدينة قم الإيرانية.اضافة اعلان


وذكر التلفزيون الإيراني الرسمي، صباح السبت، أن إسرائيل نفذت هجوما على حي السلارية في مدينة قم.

ووفق آخر حصيلة رسمية أعلنتها وزارة الصحة الإيرانية الاثنين، أسفرت الضربات الإسرائيلية عن مقتل 224 شخصا وإصابة 1277 آخرين، معظمهم مدنيون.
 
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